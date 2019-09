Governo: 100 sindaci siciliani scrivono a ministro Provenzano

Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Cento sindaci e amministratori di piccoli Comuni di tutte le province siciliane hanno scritto al neo ministro per il Sud Giuseppe Provenzano per sollecitare l'attuazione della legge 'salva borghi', l'adozione di provvedimenti per la viabilità e la stabilizzazione dei precari. Nella lettera, inviata oggi, i primi cittadini sottolineano come "chi amministra i piccoli comuni si deve impegnare giornalmente per affrontare innumerevoli problematiche ed emergenze" e chiedono un incontro al neo ministro.

Tre i temi da affrontare con "urgenza": la piena attuazione della legge 'Salva borghi' del 2017, "che permetterebbe a numerose realtà locali di prendere una boccata d'ossigeno, mettendo al centro la cura del territorio"; la stabilizzazione del personale precario; e la viabilità principale, di competenza dello Stato, che necessità "di interventi urgenti al fine di tutelare l'incolumità di chi percorre giornalmente queste arterie". I cento amministratori pongono l'accento sullo "spopolamento che stanno subendo tutte le piccole comunità" contro il quale è necessario "un impegno costante con iniziative per lo sviluppo" mirate "al lavoro, ai giovani, all'ambiente e alla famiglia".