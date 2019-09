Palermo: Catania apre al M5S, 'tempi maturi per allargare maggioranza' (2)

(AdnKronos) - "Mi pare che sia maturo il tempo, anche alla luce della nuova fase politica nazionale, per allargare la maggioranza in Sala delle Lapidi e al governo della città - prosegue l'assessore della giunta Orlando - Credo che la nascita del nuovo governo Conte possa perfino appianare i dissensi interni al gruppo consiliare grillino, che nel frattempo si è lacerato, e consentire una nuova fase della vita politica ed amministrativa della città in grado di guardare con fiducia al 2022. Palermo - conclude - può essere un laboratorio per costruire un percorso virtuoso imperniato sulla buona politica, sulla legalità e sulla visone di futuro. Con l'ausilio di queste tre categorie si può aprire una nuova stagione di Palermo. Io ci proverò".