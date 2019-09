Calcio: Cairo, 'campionato più attraente, su canale Lega no passi avanti'

Milano, 10 set. (AdnKronos) - L'ipotesi di un canale tv della Lega Calcio per la serie A "è una situazione in divenire". Lo dice Urbano Cairo, presidente del Torino, a margine della presentazione del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta.

"Non mi sembra che ci siano dei passi avanti da questo punto di vista, ma io non mi occupo direttamente di questa cosa, per cui vediamo e lasciamo fare a Miccichè e De Siervo che sono i principali attori. Io rappresento semplicemente una squadra, partecipo alle assemblee ma non sono io il decisore, io conto uno su venti. Quindi vuol dire il 5%, non è poco ma è il 5%", afferma.

Cairo è invece soddisfatto dello stato di salute del calcio italiano, e trova il campionato appena iniziato più "competitivo e attraente". C'è infatti, "un arrivo di campioni importanti da altri campionati che rendono più attraente, più interessante e competitivo il nostro campionato. Credo sia molto importante puntare sempre sui nostri giocatori e sui vivai, sui giovani, perché è molto importante per la nazionale. Però credo ci sia un miglioramento del campionato: non soltanto una squadra al comando ma un po’ più di competizione, che è una cosa che fa bene al campionato. Credo possa essere un campionato molto più divertente e più competitivo".