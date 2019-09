Usa, 50 Stati aprono indagine antitrust su Google

Conte alla prova della fiducia alla Camera, iniziata la chiama

Roma, 9 set. (askanews) - È iniziata poco dopo le 20 alla Camera la prima chiama nominale dei deputati per il voto di fiducia sul governo Conte bis. Un voto che non dovrebbe riservare sorprese, essendo la nuova maggioranza M5S-Pd-Leu piuttosto solida, almeno in questo ramo del Parlamento. Domani dalle 10 spetta al Senato la discussione generale sulla fiducia al governo Conte bis. Per il dibattito ...