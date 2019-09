Mafia: ex questore Ricciardi, 'sicuro di Candura, per lui mi sarei giocato lo stipendio'

Caltanissetta, 9 set. (AdnKronos) - "Su Candura mi sarei giocato lo stipendio, così come ero sicuro io erano sicuri tutti gli altri poliziotti". Lo ha detto Vincenzo Ricciardi, l'ex questore di Bergamo, nel corso della deposizione al processo sul depistaggio sulla strage Borsellino a Caltanissetta. Salvatore Candura è l'ex collaboratore di giustizia che aveva detto di aver consegnato la Fiat 126 utilizzata nella strage del 19 luglio 1992 all’ex picciotto della Guadagna Vincenzo Scarantino. Dichiarazioni smentite molti anni dopo dall’ex boss di Brancaccio Gaspare Spatuzza. Poi Ricciardi, che in passato era stato indagato ma poi la sua posizione venne archiviata, ha detto che Candura " aveva paura di essere ucciso" e ricorda anche di quella volta in cui piangendo Candura disse: "Non li ho uccisi io, non sono stato io. A quel punto abbiamo detto: 'forse abbiamo sbagliato'".