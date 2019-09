Governo: Zaia, 'Babbo Natale un dilettante in confronto a Conte'

Venezia, 9 set. (AdnKronos) - "Babbo Natale ne esce come un dilettante dopo aver sentito la lista della spesa di Conte che ha omaggi e regali per tutti". Così con una battuta il governatore del Veneto, Luca Zaia commenta il programma del premier presentato alla Camera.

Zaia poi più seriamente attacca: "Dico a Conte: hai governato per 15 mesi e ti sei dimenticato di fare tutte queste cose? E se non ti sei dimenticato, perchè non le hai fatte, come ad esempio per gli asili: 'faremo gli asili gratis ha detto', perchè non lo ha fatto prima?".

Sull'autonomia quindi il governatore Zaia polemizza: "Caro premier l'autonomia ce l'avevi promessa nel corso di una conferenza stampa a dicembre 2018, assicurando che la partita si sarebbe chiusa entro febbraio 2019. Siamo a settembre e non abbiamo visto nulla, qui qualcosa non torna".