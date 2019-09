Governo: Conte, 'con coraggio per stagione riforme e Italia migliore'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Affermazioni dalle quali il premier ricava l'invito a lavorare, "insieme, ogni giorno -nelle Aule parlamentari, nelle commissioni, nel governo- per promuovere una democrazia autenticamente 'umana'".

Occorre quindi lasciarsi "alle spalle il frastuono dei proclami inutili e delle dichiarazioni bellicose e roboanti". E "in questa prospettiva, il nostro governo -spiega Conte, come già aveva fatto al momento del conferimento dell'incarico da parte del Capo dello Stato- si richiamerà costantemente a un quadro consolidato di principi e valori in grado di offrire respiro e orizzonte alle proprie politiche. Sono principi che ritengo 'non negoziabili', perché universali. Essi si collocano in una dimensione sovra-governativa e non hanno colore politico. Sono i principi scritti nella nostra Costituzione".

"All’interno di questi valori, in questa cornice di riferimento costituzionalmente caratterizzata, si ascrive la nostra azione riformatrice, racchiusa in un programma, del quale sarò il garante e il primo responsabile. Un progetto riformatore che mira a far rinascere il Paese nel segno dello sviluppo, dell’innovazione e dell’equità sociale".