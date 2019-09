Governo: Conte, 'con coraggio per stagione riforme e Italia migliore'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "Una sobrietà -sottolinea il presidente del Consiglio- che, mi auguro, possa essere contagiosa e orientare positivamente i comportamenti dei cittadini, a iniziare dall’uso responsabile dei social-network, che non di rado diventano ricettacoli di espressioni ingiuriose e di aggressioni verbali". Un auspicio che si unisce alla speranza che ad un "spirito costruttivo si ispireranno tutti i nostri interlocutori".

Occorre perciò che "gli esponenti della classe politica si concentrino sempre più sul merito delle questioni piuttosto che sulle polemiche verbali". A tal fine "un’opera di costante stimolo" è affidata alla stampa e al "suo insostituibile ruolo di ‘termometro’ della democrazia".

Non solo. Conte ritiene opportuno richiamare le parole pronunciate da Giuseppe Saragat all'atto di insediamento dell'Assemblea costituente: "Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di quello sovrano della Nazione, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove sono inumani, essa non è che la maschera di una nuova tirannide”.