Turismo: Federalberghi Veneto, Iva al 23 % incubo di fine estate (2)

(AdnKronos) - “Faccio notare inoltre che grossomodo il 50% dei clienti che soggiornano in hotel è straniero: come si pensa di ricompensare la maggiore imposta pagata dai turisti che risiedono all’estero? Credo che, con questo tipo di discriminazione su base nazionale, il provvedimento non passerebbe il minimo vaglio europeo”, prosegue Michielli.

“E' amaro constatare che tutto questo sta succedendo nell’anno che vede la prima flessione del mercato turistico, dovuta agli alti prezzi che le imprese sono costrette ad applicare proprio per effetto delle maggiori spese di gestione e dell’alto costo del lavoro. Altroché nuovi carichi: dal Governo ci aspettiamo sgravi e il taglio del cuneo fiscale”, conclude.