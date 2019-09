Governo: Conte cita Saragat, 'volto Repubblica e democrazia siano umani'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Faccio mie le parole pronunciate dal Giuseppe Saragat nella seduta inaugurale dell’Assemblea costituente: 'Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di quello sovrano della Nazione, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove sono inumani, essa non è che la maschera di una nuova tirannide'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.

"Lavoriamo dunque, insieme, ogni giorno - nelle aule parlamentari, nelle commissioni, nel governo - per promuovere una democrazia autenticamente 'umana'”.