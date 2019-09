Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - “Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l’acciaio che è la nostra materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza sostegno”. Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale sociale e con una finanziamento di 850mila euro. “Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti”. Ora l’azienda guarda “al futuro con fiducia. Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma siamo fiduciosi”.