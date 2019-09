F1, partnership SportPesa-Racing Point: bilancio positivo

Monza, 8 set. (AdnKronos) - Lo sport a 360 gradi: dalle news alle informazioni tecniche fino alla presenza in prima persona in Formula 1, grazie alla partnership inaugurata 6 mesi fa con la scuderia britannica Racing Point. E questo il contesto in cui si muove SportPesa, azienda di tecnologia e intrattenimento approdata in Italia nel dicembre 2017. Al Gran Premio di Monza è presente con i piloti Sergio "Checo" Pérez e Lance Stroll.

"Il bilancio di questa partnership - spiega all’AdnKronos Marcella Pellegrini, Marketing manager di SportPesa Italy - è positivo, la scuderia sta facendo passi da gigante pur trattandosi di un team nuovo. Ci aspettiamo grandi cambiamenti nei prossimi messi e poi l’anno prossimo".

Obiettivo a breve termine? Ovviamente scalare la classifica e passare dalle attuali posizioni centrali alla parte più alta della graduatoria. In ogni caso, comunque dovesse andare in pista, l’intesa con Racing Point è destinata a durare. Ma non è solo il mondo dello sport professionistico quello a cui vuole parlare l'azienda. Il desiderio è quello di costruire e sviluppare lo sport anche a livello amatoriale, offrendo opportunità alle comunità dei Paesi in cui SportPesa opera.

"La nostra storia parte dall'Africa - racconta ancora Pellegrini -, lì abbiamo fatto diverse attività sviluppandole con le comunità locali, sia a livello di Formula 1 sia di club calcistici sponsorizzati. Abbiamo voluto ridare loro le nostre energie e anche fondi concreti".

La 'mission' di dedicarsi allo sport a tutto tondo ha portato ora l'azienda, già attiva nel mondo delle scommesse, a lanciare anche un’app di news sportive: si chiama 'Sp Score' ed è già disponibile gratuitamente sugli store digitali Apple e Google (a breve anche in italiano) con notizie, curiosità, risultati e statistiche dal mondo dello sport, F1 compresa. "Il nostro obiettivo - dice ancora la Marketing manager di SportPesa Italy - è quello di dare agli utenti finali un pacchetto completo. Vogliamo essere portatori di un brand con una forte carica istituzionale e con un legame profondo con lo sport, professionale e amatoriale".