Manageritalia-Aica, proroga ccnl dirigenti catene alberghiere

Roma, 6 set. (Adnkronos/Labitalia) - Le delegazioni contrattuali di Manageritalia e Aica si sono incontrate ieri sera a Roma e hanno deciso di prorogare il contratto dirigenti delle catene alberghiere fino al 31 dicembre 2019. "Una scelta chiara e condivisa con Aica - dice Guido Carella, presidente Manageritalia - per, come nel caso del contratto del commercio, lavorare con qualche mese in più alle innovazioni da tempo sul tavolo della trattativa e avere maggiori elementi per affrontare il mercato e il mondo del lavoro in forte evoluzione". Il ccnl dirigenti di catene alberghiere, che è applicato attualmente a 83 dirigenti e 36 aziende, ha già in sé forti innovazioni ed è considerato un punto di riferimento nella contrattualistica nazionale.

Da parte di Manageritalia sono stati rappresentati i pilastri della piattaforma contrattuale: la difesa delle competenze e delle capacità delle persone, da realizzare attraverso il sostegno alla loro riqualificazione continua; un sistema di welfare contrattuale maggiormente personalizzabile che possa accompagnare le persone in un mercato del lavoro fluido e flessibile, anche nelle situazioni di discontinuità lavorativa che possono intervenire negli anni.

Le delegazioni contrattuali di Manageritalia e Aica incontratesi ieri a Roma si sono accordate per continuare comunque i lavori nei tavoli tecnici.