Governo: Ingroia, 'disagio e contrarietà, conservazione pratiche peggiore politica' (2)

(AdnKronos) - Azione Civile, dunque, "esprime con forza tutto il proprio dissenso da questa operazione di trasformismo politico e guarda con allarmata preoccupazione fuori dal Palazzo e dai suoi giochi di scambi di poltrone. Azione Civile guarda al mondo reale, alla società che soffre e che deve coalizzarsi, organizzarsi, ribellarsi contro questo Palazzo del Potere sempre più distante dai cittadini".

Azione Civile, "tuttavia, ha stima di un uomo come Giuseppe Conte, fino a ieri fuori dalle logiche di Palazzo, e perciò vuole ancora sfidare questo Governo a superare sé stesso e le contraddizioni – difficilmente sanabili - con le quali è nato. Chiamandolo a confrontarsi sui temi e i contenuti che potrebbero trasformarlo da Governo della Conservazione, come oggi appare, in un Governo di Reale Cambiamento, come potrebbe diventare".

"Perciò, ci rivolgiamo ai cittadini e lavoratori onesti che quotidianamente soffrono le quotidiane ingiustizie di un Paese ingiusto e del Sistema ingiusto in cui viviamo. Aiutateci ad organizzare una vigilanza costituzionale nei confronti di un Governo che vogliamo stimolare a dimostrare di essere migliore di quel che appare: aiutateci a proporre concrete soluzioni per il Paese che vadano al di là del programma – piuttosto generico – di Governo che è stato varato - prosegue -Azione Civile con i suoi Comitati Civici Territoriali c'è, oggi più che mai, e lancia un appello a tutti gli italiani e a tutti gli altri Movimenti civico-costituzionali nazionali per fare sentire la propria voce e costituire un Fronte Popolare e Costituzionale per il Cambiamento del Paese. Strumento di vigilanza dei cittadini nei confronti di questo Governo e il perno del Terzo Polo Civico-Costituzionale, vera Alternativa Politica alla Destra Sovranista e al Polo della Conservazione Europeista, di cui il PD è il capofila, e a cui ci auguriamo il M5S non si accod"i.