Governo: Ingroia, 'disagio e contrarietà, conservazione pratiche peggiore politica'

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Azione civile, il Movimento Civico e Costituzionale fondato da Antonio Ingroia, "esprime tutto il proprio disagio e contrarietà di fronte alla compagine governativa che ha giurato nelle mani del Capo dello Stato. Un Governo della Conservazione anziché del Cambiamento, vista la totale conservazione di tante vecchie pratiche della peggiore politica". "E' vecchia la logica del "meno peggio" adottata dal M5S: perché dovremmo essere contenti di avere un Governo dei “meno peggiori” e non dei “migliori”? Noi vogliamo un Governo dei Migliori!", dice Ingroia.

"Vecchia la logica dell'alleanza con un partito "vecchio" e conservatore come il PD che non ha rinnovato proprio nulla. La sua rappresentanza parlamentare è ancora totalmente in mano a Matteo Renzi, l'aggressore della Costituzione che aveva promesso a noi italiani di lasciare la politica all'indomani della batosta elettorale del Referendum Costituzionale del dicembre 2016 che noi, Partigiani della Costituzione, abbiamo vinto - prosegue -Ebbene, Renzi è ancora il regista di questa operazione di maquillage, nonostante la batosta del dicembre 2016 e quella alle elezioni politiche del marzo 2019. Incredibile ma vero".

""Vecchia" la logica adottata dal PD nello scegliere col bilancino i propri Ministri piazzati tutti nei Ministeri-chiave e nel distribuirli con il "vecchio" metodo Cencelli fra Renziani, Mattarelliani, Zingarettiani, ed un paio dell'opposizione "interna" (Boccia) ed "esterna" (Speranza). "Vecchie" facce della Politica come l'eterno (e pessimo) Ministro dei Beni Culturali “di tutte le stagioni” Dario Franceschini - si legge nella nota -E oggi abbiamo perfino Gentiloni nominato Commissario UE: ma com'è è possibile che a rappresentare l'Italia in Europa venga nominato da un Governo a Presidenza M5S un rappresentante del Partito che ha straperso le elezioni, per di più l'ex Presidente del Consiglio dell'ultimo Governo PD? Un'altra grave offesa agli italiani. La ritirata del M5S è impressionante e fa rabbrividire guardando il futuro".