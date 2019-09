Governo: Boccia, economista e esperto di bilanci alle Regioni

Roma, 4 set. (AdnKronos) - Parlamentare da tre legislature, già presidente della commissione Bilancio alla Camera, 49 anni, Francesco Boccia per la prima ricopre la carica di ministro, con la delega agli Affari regionali. Alla politica arriva attraverso l'attività accademica con Filippo Andreatta, docente di Scienza Politica all'Università di Bologna. Consigliere economico di Enrico Letta, ministro dell'Industria, con Romano Prodi Boccia premier diventa capo del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali.

Si è candidato per due volte alle primarie in Puglia nel 2005 e nel 2010 ma è stato battuto da Nichi Vendola. Nel 2017 ha sostenuto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, come candidato alla segreteria del Pd contro Matteo Renzi e Andrea Orlando.

All'ultimo congresso dem ha sostenuto Nicola Zingaretti che il 13 luglio scorso lo ha nominato eesponsabile Economia e società digitale del Partito Democratico. Boccia è il secondo ministro della sua famiglia: è infatti marito di Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e ministra dell'Agricoltura nel governo Letta.