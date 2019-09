Governo: Di Maio trasloca, da Mise-Lavoro passa alla Farnesina

Roma, 4 set. (AdnKronos) - Luigi Di Maio resta nel nuovo esecutivo M5S-Pd con l'incarico di ministro degli Esteri dopo un lungo tira e molla che ha contrassegnato tutte le fasi che hanno portato alla nascita del nuovo gabinetto.

Vicepresidente della Camera nel 2013 a soli 27 anni, nel governo a 32, i Di Maio nasce nel a Pomigliano d'Arco da madre insegnante di latino e greco e papà piccolo imprenditore edile, con un passato di dirigente nel Movimento sociale italiano prima e in Alleanza nazionale poi. Dopo il diploma di liceo classico, Di Maio -primo di tre fratelli - si iscrive all'università, dapprima alla facoltà di ingegneria che poi lascia per trasferirsi a Giurisprudenza all'Università di Napoli Federico II, dove tuttavia non completa gli studi.

Di Maio nel 2007 fonda il meetup di Pomigliano e nel 2010 si candida come consigliere comunale del suo Comune, ottenendo 59 preferenze che non gli valgono l'elezione. Ci riprova nel 2013, partecipando alle 'parlamentarie' M5S, che con 189 preferenze lo portano a Montecitorio, eletto nella circoscrizione Campania 1.