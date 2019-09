Governo: Fraccaro a P. Chigi in cabina di regia, sottosegretario alla presidenza

Roma, 4 set (AdnKronos) - Lotta agli sprechi della politica, salvaguardia dell'ambiente, democrazia diretta. Questi i capisaldi del pensiero politico di Riccardo Fraccaro, nato a Montebelluna (Treviso) nel 1981, laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Trento con una tesi in diritto internazionale dell'ambiente. Nel Conte bis, entra dalla porta principale: sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Eletto per la prima volta alla Camera del 2013, dove assume la carica di segretario di Presidenza, come si legge nella sua scheda pubblicata sul Blog delle Stelle, è "l'autore della norma che ha consentito di eliminare gli affitti d'oro di Montecitorio con un risparmio per la finanza pubblica di 32 milioni di euro l'anno, circa 130 milioni nella legislatura". Tra le proposte di legge presentate spiccano quelle sulla democrazia diretta, sul conflitto di interessi e sul reddito energetico, già applicata nel Comune di Porto Torres.

Membro del collegio dei probiviri M5S, Fraccaro -si legge sempre sul suo profilo- "è inoltre autore delle norme per l'applicazione della tecnologia V2G in Italia e per l'introduzione di meccanismi premiali a favore delle imprese che utilizzano beni e servizi da filiera corta. Da sempre impegnato nei temi relativi la partecipazione e il decentramento, si è occupato anche di autonomia nel corso della XVII legislatura". Nominato ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta nel governo nato nel giugno del 2018, promuove i disegni di legge costituzionale per la riduzione dei parlamentari, già approvato in tre letture, e per l'introduzione del referendum propositivo.