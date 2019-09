Stromboli: al via campo scuola Protezione civile (2)

(AdnKronos) - "Il campo scuola risulta particolarmente prezioso in questo momento di allerta - afferma il capo del Dipartimento regionale di Protezione civile Sicilia Calogero Foti - I giovani di Stromboli, da qualche mese protagonisti in prima persona di una esperienza di rischio, impareranno a conoscere norme comportamentali da assumere durante le emergenze per la salvaguardia della propria vita e quella di chi è con loro".

Il campo di Stromboli è curato dal Dipartimento della Protezione civile della Regione aiciliana, dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Prociv Italia e si avvale della preziosa collaborazione con la collaborazione dei VIS - Volontari Isola Stromboli.