Sicilia: Musumeci visita comando esercito

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Visita ufficiale del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci stamani al Comando militare Esercito Sicilia. Il governatore, ricevuto con il picchetto d’onore, ha colto l'occasione per salutare e ringraziare il generale di Brigata Claudio Minghetti, prossimo al trasferimento, per quanto svolto in Sicilia "con autorevolezza, prestigio e forte carica umanitaria".