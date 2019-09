Migranti: Mediterranea, 'quattro anni dopo Alan Kurdi si continua a morire'

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Quattro anni fa la tragica immagine di Alan Kurdi sconvolgeva il mondo, accendendo i riflettori dell'umanità sul cimitero in cui si era trasformato il Mediterraneo. Ancora oggi nel Mediterraneo si continua a morire". E' quanto si legge in un tweet di Mediterranea Saving humans, che si rivolge ai cittadini per chiedere sostegno per proseguire l'attività in mare. "Aiutaci a stare dove c'è bisogno di noi", conclude.