Musica: la regina del rock torna in Sicilia, Bertè in concerto a Palermo

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Al grido di 'Liberté', la regina del rock italiano Loredana Bertè arriva in Sicilia. L'appuntamento è il 14 settembre, al Teatro di Verdura di Palermo. Con 'Maledetto luna park', 'Il mare d’inverno', 'Babilonia', passando per 'Dedicato', 'Non ti dico no', 'In alto mare' e cavalcando il successo intramontabile di 'E la luna bussò', 'Sei bellissima' e 'Non sono una signora', la Bertè torna nell'isola pronta a trascinare con la sua grinta ed energia il pubblico palermitano.

Il concerto, organizzato in Sicilia da Gianfaby Production e PrimaMusica, è una rinascita artistica voluta principalmente dalla volontà della Bertè. "C’è un desiderio mai sopito - sottolineano gli organizzatori - che spinge la nostra Loredana a salire sul palco per coinvolgere e coinvolgersi, stimolando il pubblico che adora il suo modo di comunicare".