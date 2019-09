Governo: Businarolo, 'esecutivo novità con grande garanzia Conte'

Roma, 3 set. (AdnKronos) - "Sarà il governo delle novità, con una grande garanzia: il presidente del consiglio Conte". Lo afferma Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Giustizia della Camera.

"Sono felice -aggiunge- per il voto espresso dai nostri attivisti. In questi giorni, deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno lavorato per portare contenuti che sappiano riflettere i nostri valori nel programma del nuovo governo. Sono convinta che ci siano tutte le condizioni per un esecutivo duraturo e che sappia dare risposte alle necessità dei cittadini, anche perché Conte, a partire dallo scorso giugno, ha già dimostrato di essere all’altezza di questo ruolo delicato. Come presidente della commissione Giustizia vorrei sottolineare, tra le priorità, la necessità di portare a termine la riforma della giustizia, sulla quale avevamo già investito molte energie. Occorre ridurre drasticamente i tempi della giustizia civile, penale e tributaria e riformare il metodo di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura e dobbiamo farlo rapidamente”.