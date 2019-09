Governo: Bettini, 'ecco perchè difendo l'accordo' (2)

(AdnKronos) - "Come è ovvio, in queste ore -prosegue Bettini- si parla di ministeri e di ministri. Personalmente non mi interessa affatto. Un nome in più o in meno non cambia nulla rispetto all’enorme occasione che abbiamo e all’enorme difficoltà di guidare i processi. Occorre rimettere le mani sulle grandi idee, sui modelli di vita della società che vogliamo, dando esempi personali; e insieme occorre immergerci, senza schifarci, nella modernità malata di oggi che professa il benessere ma crea tanto malessere".

"Questa partita va giocata in un campo più largo. Abitato non solo dalla parte più colta e responsabile dell’Italia, quella già convinta o che facilmente si può convincere; ma anche dalla disperazione politicamente non 'corretta', che va attraversata se si intende comprenderla e riportarla sui binari della Repubblica democratica. Ripeto, compito difficilissimo. Ma qui è il nodo e qui va tagliato".