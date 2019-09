Governo: Bettini, 'ecco perchè difendo l'accordo'

Roma, 3 set. (AdnKronos) - "La vera posta in gioco di questo governo è determinare una rottura strategica tra sovranismo e antipolitica. Tra Lega e 5 Stelle. Si gioca qui il futuro dell’Italia. Spetta a noi migliorare gli altri. Civilizzarli alla politica, alla competenza, alla responsabilità. Ma ci spetta anche cambiare noi stessi". Lo scrive Goffredo Bettini in un blog su Huffpost ricordando, dopo la mossa di Matteo Renzi verso M5S, la sua proposta di "un governo con il Movimento 5 Stelle, ma per la durata di tutta la legislatura e possibilmente solido e di ampio respiro".

"Il voto anticipato -argomenta Bettini- non sarebbe stata la dimostrazione di un coraggio nei confronti del popolo. Nelle condizioni date, sarebbe stata piuttosto la nostra rassicurante ridotta per ripetere che siamo i migliori, per autocelebrare la nostra storia e i nostri risultati. (...) Il rapporto con i 5 Stelle, problematico e sempre esposto a esiti negativi, è però un tentativo non solo per formare un governo, ma per intraprendere finalmente un corpo a corpo, un faccia a faccia, con quella parte di popolo che abbiamo perso. Con la sua rozzezza, violenza verbale, indisponibilità all’ascolto, che sono i riflessi delle nostre mancanze, dei nostri silenzi, delle nostre paure".