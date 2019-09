Governo: Santangelo, 'sì su Rousseau per evitare danni a cittadini'

Roma, 2 set. (AdnKronos) - "Quello di domani, sulla piattaforma Rousseau sarà un voto molto importante, destinato ad avere conseguenze rilevanti per il nostro Paese. Il Movimento 5 Stelle ha sempre messo al centro i temi prioritari per i cittadini e per la crescita del nostro Paese e non smetterà mai di farlo". Lo lo afferma il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Vincenzo Santangel, di M5S.

"In questi 14 mesi di governo -ricorda- abbiamo fatto un grande lavoro, siamo riusciti a portare a casa molti buoni provvedimenti e ad avviarne tanti altri, che vanno conclusi. Dobbiamo assolutamente evitare che la decisione scellerata di chi ha voluto staccare la spina al governo del cambiamento ricada sui cittadini, comportando l'aumento dell’Iva e la cancellazione di provvedimenti fondamentali come reddito di cittadinanza e Quota 100. Personalmente -conclude Santangelo- ho già fatto la mia scelta e voterò sì".