Governo: Di Maio, 'Conte miglior premier possibile, Lega ha sprecato occasione storica'

Roma, 2 set. (AdnKronos) - Matteo Salvini, “in questi giorni mi aveva proposto di fare il presidente del Consiglio, per provare a ricucire e quindi a creare di nuovo un’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega. Io credo che Giuseppe Conte sia il presidente del Consiglio migliore che l’Italia possa avere in questo momento, e penso anche che la Lega ha avuto la sua occasione per governare con noi, di governare questo Paese, e ha deciso di sprecare un’occasione storica, quindi per quanto mi riguarda adesso io guardo avanti, e guardo a quello che può essere un governo nel quale, se saranno rispettati i temi e i programmi possiamo fare buone cose per l’Italia". Lo dice Luigi Di Maio, capo politico di M5S, in un'intervista in onda su Class Cnbc.