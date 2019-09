Governo: Di Maio, 'sì a esecutivo ma non a tutti i costi'(2)

Miss Italia compie 80 anni, Alessandro Greco: bellezza e show

Roma, 2 set. (askanews) - Miss Italia compie 80 anni e per questo importante anniversario il concorso di bellezza torna in Rai. A condurre la trasmissione con le 80 finaliste, venerdì 6 settembre, è Alessandro Greco, che in questa intervista ad askanews, racconta come sarà la 'sua' Miss Italia 80. "Un grande compleanno, un grande anniversario, che farà dire a tutti che Miss Italia è viva, vince e ...