Governo: Stefàno (Pd), 'Lega scrive nuova serie tv 'Game of Poltrones"**

Roma, 2 set. (AdnKronos) - "La Lega sta scrivendo coi fatti una nuova serie tv dal titolo Games of Poltrones". Lo dice il vicepresidente dem a Palazzo Madama, Dario Stefàno, all'Adnkronos a proposito della notizia diffusa da Andrea Crippa secondo cui ci sarebbero 9 senatori M5S pronti a votare no alla fiducia in cambio di un seggio in futuro.