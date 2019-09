Migranti: nuovo sbarco autonomo a Lampedusa, decine di maghrebini su barca a legno (2)

Boom ultradestra in Brandeburgo e Sassonia. Ma non c'è sorpasso

Roma, 2 set. (askanews) - L'estrema destra tedesca ha registrato una forte impennata in due elezioni regionali nei Land di Sassonia e Brandeburgo, nell'ex Ddr, più che raddoppiando i consensi rispetto alle precedenti elezioni del 2014. Ma non c'è il sorpasso. L'Alternativa per la Germania (AfD) ha infatti raggiunto il 27,5% dei voti in Sassonia, dietro alla Cdu di Angela Merkel (32%), secondo le ...