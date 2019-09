Migranti: sulla nave 'Eleonore' oltre trenta minori non accompagnati

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Ci sono oltre 30 minori non accompagnati sulla nave 'Eleonore' di Lifline che oggi ha forzato il divieto di ingresso in acque territoriali dopo avere dichiarato lo stato di emergenza. Sono in tutto un centinaio i migranti a bordo, molti dei quali non trovano spazio in coperta ma solo sul ponte.