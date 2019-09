Migranti: Zingaretti, 'sono esseri umani, governo non faccia finta di niente'

Papa Francesco chiuso in ascensore per 25 minuti: "Calo di tensione, ringrazio i Vigili del Fuoco"

(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2019 Papa Francesco chiuso in ascensore per 25 minuti: "Calo di tensione, ringrazio i Vigili del Fuoco" "Chiuso in ascensore per 25 minuti per un calo di tensione, ringrazio i Vigili del Fuoco". Così Papa Francesco, scusandosi per il ritardo nel tradizionale Angelus domenicale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it