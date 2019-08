Morani contro Meloni: "Poltronificio? E quando hai votato Ruby?"

(AdnKronos) - "Invece quando #Meloni ha votato che Ruby era la nipote di Mubarak avrà guardato in faccia i parenti?". Con un tweet la deputata del Pd Alessia Morani replica alle accuse della leader di Fdi Giorgia Meloni. "Impresentabili noi perché vogliamo andare in piazza contro lo scempio di quest'ultimo inciucio? Impresentabili sono loro, asserragliati nel palazzo a consumare le scelte dei poltronifici - aveva detto in un video su Facebook -. Io non sarei in grado di guardare in faccia i miei parenti...".