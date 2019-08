Governo: Unimpresa, forze politiche si concentrino su bisogni Paese

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Le forze politiche impegnate per la nascita di un nuovo governo, si devono concentrare sui reali bisogni del Paese. Questa giornata di consultazioni con il premier incaricato, Giuseppe Conte, invece, pare segnata da personalismi, tatticismi e giochi di potere che nulla hanno a che vedere con le esigenze delle imprese e delle famiglie italiane. Riconosciamo serietà e massimo impegno al professor Conte, auspicando che tutti gli attori in campo si comportino allo stesso modo". Così in una nota il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.

"Non si deve perdere tempo, tenendo conto che dietro l'angolo c'è una legge di bilancio da approvare e clausole di salvaguardia Iva che farebbero aumentare il balzello sui consumi, da gennaio 2020, di 23 miliardi di euro: è un pericolo che va scongiurato a tutti i costi", aggiunge Ferrara.

"Come abbiamo detto ieri, la traiettoria dell'azione politica deve essere improntata a zero personalismi, niente attaccamento alle poltrone, stop ai giochi di potere e agli intrighi di palazzo: questi i presupposti che devono muovere il nuovo governo, con quel coraggio che lo stesso premier incaricato ha evocato oggi dopo l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella", osserva il presidente di Unimpresa.