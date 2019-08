Governo: Boccia a M5S, 'Pd non è Lega, con noi ultimatum non funzionano'

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Se si vuole un governo di svolta, si mettono insieme le ragioni degli uni e degli altri. Lo ripetiamo ancora una volta al M5S: il Pd non è la Lega. Con noi gli ultimatum non funzionano, se si tira troppo la corda, la corda resta in mano". Lo scrive Francesco Boccia del Pd su twitter.