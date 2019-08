Governo: Zingaretti, 'programma sia di svolta per il Paese'

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Il presidente incaricato ci ha dato appuntamento nel percorso che lo porterà a stilare il prossimo programma di governo, ascoltando anche le altre forze politiche per capire quali punti faranno parte e come del programma che vogliamo sia di svolta per questo nostro paese". Lo ha detto Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.