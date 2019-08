Governo: Berlusconi, 'priorità emergenza terremoto'

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Al presidente Conte abbiamo sottoposto le nostre priorità programmatiche, a partire dall'emergenza terremoto. Sono trascorsi tre anni da eventi traumatici che hanno messo in ginocchio ben quattro regioni. Non è da Paese civile il ritardo accumulato per avviare la ricostruzione, non vengono neppure utilizzati i due miliardi che siamo riusciti, intervenendo fortemente sull'Europa, a far dare al fine della ricostruzione". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, dopo l'incontro della delegazione di Forza Italia con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte.

"Il futuro governo, se nascerà, ha il dovere morale -ha aggiunto il leader di Fi- di dare risposte concrete alle popolazioni colpite e anche agli amministratori regionali e comunali".