Migranti: Sciurba (Adnkronos), 'manca l'acqua dai rubinetti e le onde sono molto alte'

Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Si sono rotti i dissalatori, quindi niente acqua dai rubinetti". Aumentano i disagi sulla nave Mare Jonio di Mediterranea, come racconta all'Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce della piattaforma che si trova a bordo. "Le onde continuano a essere molto alte e c'è disagio a bordo - dice ancora Sciurba - ma per ora non c'è nessuna evacuazione". Intanto i 98 migranti bordo si preparano a trascorrere la seconda notte sulla 'nave dei bambini'. Sono infatti 22 i bimbi piccoli a bordo, soccorsi con le mamme dalla Mare Jonio.