Governo: Orlando, 'ascoltare Salvini cancella ogni dubbio'

Roma, 28 ago. (AdnKronos) - "Stiamo conducendo un percorso difficile e con molti rischi. In questi giorni ho avuto non pochi dubbi. Ascoltare Salvini all’uscita delle consultazioni al Quirinale ne ha cancellati d’un colpo tantissimi. L’Italia non può crescere con l’odio, la paura, le minacce quotidiane". Lo scrive su twitter Andrea Orlando del Pd.