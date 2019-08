Migranti: arcivescovo Palermo scrive a Mediterranea, 'salvataggio pagina e-vangelo'**

Governo, Boschi: mandato chiaro a Zingaretti, fare presto

Roma, 28 ago. (askanews) - "Abbiamo dato un mandato chiaro al segretario. Inizia la fase di trattativa. Per noi la preoccupazione è il tempo. Per evitare l'aumento dell'iva bisogna fare presto". Lo ha detto la renziana Maria Elena Boschi, al termine della direzione del Pd. "Per noi l'importante è che si abbassino le tasse - ha aggiunto - e che non si aumentino le poltrone".