Migranti: Mediterranea, 'nell'hotspot Lampedusa situazione insostenibile'

Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Nell'hotspot di Lampedua la situazione è insostenibile". E' la denuncia di Mediterranea Saving Humans. Proprio oggi il questore Rosa Maria Iraci, parlando con l'Adnkronos, ha smentito il caos al centro d'accoglienza, denunciato anche dal sindaco Salvatore Martello. "E' una situazione è assolutamente gestita - ha detto Iraci -per quanto riguarda l'incendio del furgone è stato assolutamente accidentale, come conclamato dai Vigili del fuoco. Si è sviluppato da una luce di posizione lasciata accesa". "Non c'è alcun problema di criminalità per quanto ci riguarda sull'incendio sul furgone - dice - e la situazione è sotto controllo". "A Lampedusa abbiamo un assetto consolidato - spiega ancora il questore - di operatori con il presidio, con il nostro reparto mobile, i carabinieri, la Guardia di Finanza oltre al funzionario di Ps che coordina tutte le operazioni. La situazione è normale".