Bibbiano: Locatelli, ‘rischio insabbiamento con Governo Pd-M5s’

Palermo, 26 ago. (Adnkronos) - ‘Responsabilità da accertare, ognuno si assuma le proprie’ Nell’ipotesi di un Governo targato Pd-M5s c’è il rischio di un possibile insabbiamento del caso Bibbiano? "Certo. Stiamo parlando di un caso che è anche politico e non limitato solo lì". A dirlo a Palermo è stato il ministro della Famiglia e delle Disabilità, Alessandra Locatelli, per la quale c’è "un sistema che in qualche modo si tende a tenere nascosto da parte di alcuni soggetti politici e che si tende a sminuire".