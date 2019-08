Governo: Locatelli, ‘esecutivo Pd-M5s? Spero popolo insorga, noi primi a scendere in piazza’

Oltre 50mila persone alla Festa Bikers, la moto protagonista

Roma, 26 ago. (askanews) - Oltre 50mila persone hanno raggiunto Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, per la grande festa delle due ruote. Cinque giornate dense di attività e concerti per la Festa Bikers, nelle quali le moto sono state protagoniste. Fausto Fratelli, presidente di Festa Bikers: "Un fiume in piena di persone, che porta la sua allegria e noi siamo felicissimi". Alla ...