Delegazione PD: dialogo con M5S costruttivo, un buon inizio

Roma, 23 ago. (askanews) - L'incontro tra la delegazione del Pd e quella del M5s si è svolto in un "clima positivo e costruttivo, ci fa ben sperare. Non vediamo di fronte a noi ostacoli insormontabili". Lo ha detto il capogruppo al Senato del Pd Andrea Marcucci, al termine dell'incontro con il M5s per verificare se è possibile un'intesa per dare vita ad un nuovo governo. "Al M5s abbiamo chiesto ...