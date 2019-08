Il colosso americano Hasbro compra Peppa Pig

Londra, 23 ago. (AdnKronos/Europa Press) - Il produttore statunitense di giocattoli Hasbro ha raggiunto un accordo "definitivo" per acquisire per 3,3 miliardi di sterline (3,64 miliardi di euro) in contanti lo studio Entertainment One (eOne), il gruppo britannico di cinema e televisione che produce il famoso cartone Peppa Pig e la serie per bambini PJ Masks. In particolare, il produttore di 'Nerf', 'Transformers' e 'Monopoly' pagherà 5,60 sterline in contanti per ogni azione di eOne, che rappresenta un premio del 26% sul prezzo segnato alla chiusura della sessione di ieri e del 30% rispetto alla media del mese scorso.

L'operazione, che potrebbe essere completata nel corso del quarto trimestre 2019, consentirà ad Hasbro di realizzare sinergie annuali per circa 130 milioni di dollari (117 milioni di euro) per il 2022, potenziando le attività di merchandising e le licenze eOne. Tre anni fa, eOne ha rifiutato un'offerta di acquisto dalla piattaforma mediatica Itv, che valutava l'azienda a 1.072 milioni di sterline (968 milioni di euro), giudicandola una 'sotto-valutazione' dell'azienda.

La società americana di giocattoli ha espresso il proprio impegno a mantenere l'attuale investment grade, nonché la volontà di mantenere il dividendo trimestrale, mentre sospenderà l'attuale programma di riacquisto di azioni per dare priorità al raggiungimento dell'obiettivo di leva finanziaria.

Il presidente di Hasbro Brian Goldner ha osservato che l'acquisizione di eOne fornirà all'azienda "una nuova strada per la creazione di marchi orientati alla famiglia", compresa la proprietà intellettuale di Hasbro.

"Questa operazione crea un valore significativo e immediato per i nostri azionisti in quanto riconosce la forza del nostro modello di business per il futuro", ha dichiarato Allan Leighton, presidente del consiglio di amministrazione di eOne.

Le azioni dello studio britannico sono aumentate di quasi il 30% alla Borsa di Londra dopo l'annuncio dell'accordo con Hasbro.