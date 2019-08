Governo: Salvini, 'nuova squadra e nuovo progetto oppure voto'

Roma, 23 ago. (AdnKronos) - "C'è un governo fermo da settimane e da mesi e i governi fermi che non fanno ma litigano, non servono a nessuno. Abbiamo scelto di dare uno scossone, uno stop, un altolà e adesso alla luce del sole o c'è un accordo per un governo nuovo, con una squadra nuova o un progetto nuovo per i prossimi anni, a prescindere dalle poltrone che alla Lega non interessano, oppure la via maestra è quella del voto". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb.