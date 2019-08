Usa: sindaco Casalpusterlengo, 'famiglia chef Zamperoni distrutta da dolore'

Milano, 23 ago. (AdnKronos) - "La famiglia di Andrea è scossa, distrutta, senza parole dal dolore". Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo, descrive così i genitori di Andrea Zamperoni, il capo chef del ristorante Cipriani Dolci a New York, trovato morto ieri in un ostello del quartiere Queens e originario della cittadina in provincia di Lodi. Questa mattina, spiega Delmiglio all'Adnkronos, "sono stato dalla famiglia di Andrea per portare loro l'abbraccio e la vicinanza della nostra comunità. Viviamo con profonda tristezza queste ore".