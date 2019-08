"3 punti mai discussi", renziani sconcertati

Roma, 22 ago. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - di Mara MontanariSconcerto, per dirla con un eufemismo. Le tre condizioni 'non negoziabili' - e pesantissime nella trattativa con i 5 Stelle - che Nicola Zingaretti avrebbe posto durante il colloquio al Colle, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, a quanto apprende l'Adnkronos, hanno provocato una certa tensione tra i renziani. A quanto si apprende da fonti dem, i 3 punti 'non negoziabili' posti da Zingaretti non sono stati posti durante le consultazioni oggi al Quirinale.

"Ci aspettiamo che vengano smentite" dice un big dell'area ricordando che è stata data "piena fiducia e pieno sostegno al segretario" e che "in Direzione non abbiamo né discusso né votato quei tre punti". A quanto viene riferito, durante il colloquio al Colle, il più stringente sulla 'non negoziabilità' dei 3 punti (ovvero, come riporta 'Repubblica', abolizione totale dei due decreti sicurezza; accordo di massima, prima della formazione del governo, sulle misure della manovra economia; no alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari come è stata scritta e votata fino ad oggi) sarebbe stato in particolare l'ex-premier, Paolo Gentiloni.