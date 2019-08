Consultazioni: Berlusconi, ‘attenzione a programmi contro editoria’

Roma, 22 ago. (AdnKronos) - "Attenzione al futuro: ci sono in giro dei programmi che metterebbero a zero tutta l'editoria, non solo quella televisiva, ma anche l'editoria della carta stampata. Il male che può venirci addosso è un male grande, che non riguarda soltanto una parte della popolazione, ma riguarda tutti noi". E' l'allarme lanciato da Silvio Berlusconi, rivolgendosi ai giornalisti prima di lasciare il Quirinale dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni per la soluzione della crisi di governo.