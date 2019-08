Made in Italy: export occhiali da sole sale a 3,7 mld, Usa primo mercato

Milano, 22 ago. (AdnKronos) - Ammontano a 3,7 miliardi di euro le esportazioni di occhiali da sole italiani nel mondo, in aumento dello 0,8% rispetto all'anno precedente. Il valore delle importazioni è stato di 1,5 miliardi. E sono 920 le imprese italiane attive nella fabbricazione di lenti e occhiali, in crescita del 2,1% rispetto al 2017. Le esportazioni, secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, crescono in particolare in America (+2%) e in Europa (+1,4%).

Gli occhiali italiani piacciono soprattutto negli Stati Uniti, che assorbono il 26% dell’export (+2,1% in un anno) per quasi 1 miliardo di euro. La Francia è stabile e si conferma il secondo Paese, con 456 milioni di euro di export (12,3% dell’export), terzo il Regno Unito a quota 251 milioni di euro (+5,1% in un anno), quarta la Germania con 233 milioni (in calo del 3,2%).